KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz, BM'de devletten devlete ilişkiyi ifade edeceğiz. Böylelikle egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olabilir"
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz, BM'de devletten devlete ilişkiyi ifade edeceğiz.
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz, BM'de devletten devlete ilişkiyi ifade edeceğiz. Böylelikle egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olabilir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan