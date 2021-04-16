KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz, BM'de devletten devlete ilişkiyi ifade edeceğiz. Böylelikle egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olabilir"
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz, BM'de devletten devlete ilişkiyi ifade edeceğiz. Böylelikle egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olabilir"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Biz, BM'de devletten devlete ilişkiyi ifade edeceğiz. Böylelikle egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olabilir'
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz, BM'de devletten devlete ilişkiyi ifade edeceğiz.

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz, BM'de devletten devlete ilişkiyi ifade edeceğiz. Böylelikle egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olabilir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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