KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biden'ın tarihi gerçekleri saptıran açıklamasını kınıyorum
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biden'ın tarihi gerçekleri saptıran açıklamasını kınıyorum

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biden'ın tarihi gerçekleri saptıran açıklamasını kınıyorum
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tepki gösterdi.

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını sözde 'soykırım' nitelendirmesini kınadı. Açıklamayı kabul edilemez bulan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Sayın Biden'ın tarihi gerçekleri çarptıran bu açıklamasını şiddetle kınıyorum" dedi. Tatar, Türk Ulusunun bulunduğu her coğrafyada azınlıkları koruduğunu, her türlü hak ve o¨zgu¨rlu¨klerini sagˆladığına dikkat çeken Tatar, "Siyasi amaçlar uğruna asil Türk Milletinin şanla şerefle dolu tarihini karalamaya çalışanlar, soykırım arıyorlarsa Kıbrıs Adası'nda Kıbrıs Türklerine karşı 1963-1974 yılları arasında EOKA tarafından sistemli şekilde yürütülen mezalime bakmalıdırlar" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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