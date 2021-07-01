KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin garantör ülke ve tarihten gelen haklarının olduğunu belirterek, Türkiye'nin desteğini çok önemsediklerini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin garantör ülke ve tarihten gelen haklarının olduğunu belirterek, Türkiye'nin desteğini çok önemsediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda ortak toplantısı düzenledi.

Tatar, Kıbrıs'ta uluslararası bölge dengesinin varlığına ve siyasi dengenin önemine işaret ederek, Türkiye'nin desteğini çok önemsediklerini belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır. Aynı zamanda bizim ana vatanımızdır, bu bölgenin en büyük en güçlü ülkesidir." dedi.

Türkiye ile büyük uyum içerisinde görüşme sürecini yürütürken sürekli istişare içinde olduklarını kaydeden Tatar, aynı değer ve anlayışları temsil eden, daha fazla ciddiye alınan bir taraf olduklarına dikkati çekti.

Tatar, Kıbrıs'ın esas mücadelesinin egemenlik meselesi olduğunu belirterek, Rum tarafının tek egemen gibi hareket ettiğini kaydetti.

Rum tarafının KKTC'ye azınlık haklarından başka bir şeyi layık görmediğini dile getiren Tatar, Avrupa Birliği'nin "en üst noktasındaki ilgili tarafların yaptıkları açıklamaların" Kıbrıs'ın gerçeklerini halen göremediklerini gösterdiğini ifade etti.

Tatar, "Kıbrıslı Rumların Kıbrıs'ın gerçeklerine göre hareket etmelerinin zamanı geldi, geçiyor." dedi.

Heyetler arası görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar ile Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra KKTC Başbakanı Ersan Saner, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Müzakere Heyeti Üyesi Oğuzhan Hasipoğlu ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun da yer aldı.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan