KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Komisyonu Genel Direktörü Nava ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Komisyonu Genel Direktörü Mario Nava ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin, Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı konusunda AB ile karşılıklı ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Ada'nın ve bölgenin istikrarının kilit noktasının farklı alanlarda birlikte çalışmak olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs meselesinin, her iki halkın ilişkilerinin geliştirilmesine engel teşkil etmesine izin vermemek gerektiğini kaydetti.

AB'nin, Kıbrıs Türklerine karşı herhangi bir ayrımcılığın yapılmasından kaçınmasının öneminin altını çizen Tatar, ana vatanlarla olan siyasi dengenin ve hassasiyetlerin saygı görmesi gerektiğini ifade etti.

Tatar, altyapının geliştirilmesi için çevre, suçla mücadele ve sağlık gibi çeşitli konularda Kıbrıs Türk tarafının, AB ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu yineleyerek, "Biz küçük bir Ada'yız ve Kuzey (KKTC), görmezden gelinemez. Biz, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir parçası değiliz. Biz ayrı bir devletiz. Kuzeyde ayrı egemen bir halk var." ifadesine yer verdi.

Kıbrıs Türklerinin, AB'ye güven duymasıyla Kıbrıs'ta bir anlaşmaya varmanın kolaylaşabileceğine değinen Tatar, bu güvenin ise sürdürülebilir iş birliği pozisyonuyla sağlanabileceğini belirtti.

Tatar, Kıbrıs'ta gerçekçi bir anlaşmanın iki tarafın eşitliğine dayalı olduğunu da sözlerine ekledi.

Nava, Tatar'a 2022'de ocak sonu Ada'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı müzakere heyeti de hazır bulundu.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

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