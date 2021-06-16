KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 18-20 Haziran tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 18-20 Haziran tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin daveti üzerine 18-20 Haziran tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek olan Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere yarın Türkiye'ye gidecek. Tatar'a KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek forum, dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları ile dışişleri bakanlarını buluşturacak. Cumhurbaşkanı Tatar ve Ertuğruloğlu'nun, devlet başkanları, dışişleri bakanları ve temsilcileri gibi bin 300 üst düzey yetkilinin katılacağı forum çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.

Antalya'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenecek forum, 18 Haziran Cuma günü öğleden sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun forumu takdim etmesiyle başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşması yapacağı forum, devlet ve hükümet başkanlarının ve katılımcılar yer alacağı panellerle devam edecek.

Diplomasi forumu, 20 Haziran Pazar günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun düzenleyeceği basın toplantısı ile sona ereceği belirtildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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