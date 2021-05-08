KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anneler Günü dolayısıyla bir video mesaj yayımladı
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anneler Günü dolayısıyla bir video mesaj yayımladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 9 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla bir video mesaj yayımladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 9 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. Tatar, mesajında, "Bir ülkede mutluluğun ve huzurun sağlanmasında en büyük rolü üstlenen merhametin ve fedakarlığın sembolü annelerimizdir. Onlar, sabır, hoşgörü ve sevgi dolu yürekleriyle, toplumsal yaşamda huzur ve barışın sağlanmasında en önemli rolü oynayan yapı taşlarımızdır." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anneler Günü dolayısıyla bir video mesaj yayımladı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anneler Günü dolayısıyla bir video mesaj yayımladı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anneler Günü dolayısıyla bir video mesaj yayımladı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anneler Günü dolayısıyla bir video mesaj yayımladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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