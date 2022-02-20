KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Büyükelçiliği personelinin cenazesine katıldı - Haberler
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Büyükelçiliği personelinin cenazesine katıldı

AA, Behlül Çetinkaya - Güncel
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Büyükelçiliği personelinin cenazesine katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin Ankara Büyükelçiliğinde müşavir olarak görev yapan Nurettin İskender'in cenazesine katıldı.

ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin Ankara Büyükelçiliğinde müşavir olarak görev yapan Nurettin İskender'in cenazesine katıldı.

Büyükelçilik personeli İskender, Ankara'da sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İskender için Elmadağ ilçesindeki Tokluoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, resmi programı nedeniyle Ankara'da bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Büyükelçiliği personelinin cenazesine katıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Büyükelçiliği personelinin cenazesine katıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Büyükelçiliği personelinin cenazesine katıldı

AA / Behlül Çetinkaya - Güncel

cumhurbaşkanı, İskender, Kıbrıs, Ankara, Güncel, Haberler

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