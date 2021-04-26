KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Akıncı dönemindeki BM'ye verilen harita ve tutanaklar kayıp

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletlere (BM) Crans Montana'da dönemin 4'üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından verilen harita ve Berlin Zirvesi'ne ait resmi tutanakların bulunamadığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletlere (BM) Crans Montana'da dönemin 4'üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından verilen harita ve Berlin Zirvesi'ne ait resmi tutanakların bulunamadığını açıkladı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki "Kıbrıs" konulu gayriresmi toplantı yarın başlıyor. Konferansa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in yanısıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık da katılacak. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans öncesi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye ziyareti öncesi Ercan Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ TÜRKİYE"

KKTC Cuumhurbaşkanı Tatar, Cenevre'de 27-29 Nisan'da yapılacak gayriresmi Kıbrıs konferansına ilişkin, "Ne kadar haklı olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz. En büyük gücümüz, Türkiye'nin büyük bir mutabakatla, yüzde yüz bizim arkamızda olmasıdır." ifadesini kullandı. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeleri olacağını kaydetti. Yarın sabah Cenevre'ye gideceklerini belirten Tatar, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini, konferans sırasında da yoğun görüşmeler olacağını, bunların da planlandığını söyledi.

"BM'YE VERİLEN HARİTA VE BERLİN TUTUNAKLARI KAYIP"

Öte yandan gayriresmi zirve öncesi harita ve tutanak krizi yaşandı.KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 4'üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı sert dille eleştirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 2016 yılında eski Cumhurbaşkanı Akıncı döneminde Crans Montana'da Birleşmiş Milletlere (BM) verilen gizli bir harita, tutunakların hala bulanamadığını açıkladı.Tatar, "Sayın Akıncı bana yönelik, Cenevre'de Ankara'nın papağanı olacağımı söylemiş. Ben de ona 'haritayı verirken sen kimin papağanıydın?' diye sordum. Biz bu haritayı bulamadık. Akşam tekrar bakmışlar, o meşhur haritayı bulamamışlar. Berlin zirvesiyle ilgili tutanaklar da bulunamadı" ifadelerini kullandı.

AKKURT: YASAL GİRİŞİMLER BAŞLATILIYOR

Haritayla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın, Araştırma, Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt'tan geldi. Akkurt ise söz konusu haritanın Cumhurbaşkanlığı arşivinde olmadığını belirterek "Cumhurbaşkanlığı eski müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu yaptığı açıklamada "Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından 2016 yılında Kıbrıs müzakerelerinde BM'ye verilen haritanın kendisi tarafından, kapalı zarf içerisinde şimdiki müsteşar Okan Donangil'e verildiğini" iddia etmiştir" dedi. Dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu'nun açıklamalarının doğru olmadığını söyleyen Akkurt, "Hüdaoğlu tarafından, Müsteşarımız Okan Donangil'e söz konusu harita verilmediği gibi, Akıncı döneminde gerçekleşen müzakerelerle ilgili pek çok tutanak ve belge de Cumhurbaşkanlığı arşivinde bulunmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

KAYIP EVRAKLARLA İLGİLİ YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Akkurt, Hüdaoğlu tarafından iddia edilenin aksine arşiv belgelerinin kapalı zarf içerisinde birilerine verilmesinin tehammüllere aykırı olduğuna dikkat çekerek, "Devlete ait evraklar imza karşılığında verileceği gibi, kayıt altına alınacak makam ise, Cumhurbaşkanlığı arşividir" diye konuştu. Akkurt yaptığı açıklamada, söz konusu harita ile diğer bazı resmi belge ve tutanakların ya yok edildiğini ya da giderken götürüldüğünü vurgu yaparak, "Bu konuyla ilgili olarak aylardan beri araştırma ve incelemelerimiz devam ederken, konuyla ilgili yasal işlemler başlatılması için girişimlerimiz de devam etmektedir." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı