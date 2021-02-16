KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü

16.02.2021 21:41 | Son Güncelleme: 16.02.2021 21:45
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar'ı arayan Borrell, 19 Şubat'ta Ada'ya yapacağı ziyareti 4-5 Mart 2021'e erteledikleri bilgisini iletti.

Görüşmede, güncel konular ele alındı, karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Rum basınında yer alan habere göre, Borrell, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lider Nikos Anastasiadis ile de telefonda görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Meral Akşener Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Demet Akalın Emina Jahovic
Spor Mesut Özil Erol Bulut Cüneyt Çakır Dorukhan Toköz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Milli Terör Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 21:51:03. #1.16#
title