KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'A, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ'NDEN 'FAHRİ DOKTORA' UNVANI

KÜTAHYA'da Dumlupınar Üniversitesi'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'fahri doktora' unvanı verildi.

KÜTAHYA'da Dumlupınar Üniversitesi'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'fahri doktora' unvanı verildi.

Kütahya'da 740'ıncısı düzenlenen 'Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri için kente gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dumlupınar Üniversitesi'nce düzenlenen 'Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Adadaki Varoluş Mücadelesi' isimli konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konferansta Tatar'ın yanı sıra Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ve öğrenciler yer aldı.

'ARKAMIZDA 85 MİLYON BUGÜNÜN TÜRKİYE'Sİ VAR'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konferanstaki konuşmasında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemine dikkat çekerek, Kıbrıs'ta kurulacak federasyon defterinin kapandığını yineledi. Tatar, 'Kıbrıs Türk halkı, büyük Türk Milleti'nin Kıbrıs'taki uzantısıdır. Kıbrıs Türk halkı, büyük Türk ulusunun Kıbrıs'ta kopmaz bir parçasıdır. Mücadeleyi yürütebilmek, mücadeleyi yaşatabilmek, halkı yanınızda tutabilmek, birilerinin halkı yanlış yerlere sürüklemesine müsaade etmemek için bu heyecanı yaşamak lazım. Kıbrıs Türk halkı, hiçbir zaman yalnız olmamıştır. Yalnız değildir. Çünkü Kıbrıs Türk halkının arkasında bugünün 85 milyon Türkiye'si vardır' diye konuştu.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, konuşmasının ardından 'fahri doktora' unvanı verilen Cumhurbaşkanı Tatar'a, cübbesini takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı