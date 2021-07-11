KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yakın zamanda Avrupa'da yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yakın zamanda Avrupa'da yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı.

Tatar, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Balkan tarihinin en büyük acılarından birisi olup 11 Temmuz 1995 yılında yaşanan ve 8 bin 372 Bosnalının katledilmesiyle sonuçlanan Srebrenitsa katliamının 26. yılında, hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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