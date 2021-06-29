KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kurban vekaletini TDV'ye verdi
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kurban vekaletini TDV'ye verdi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kurban vekaletini TDV'ye verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla yürütülen 2021 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu'na, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden destek geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla yürütülen 2021 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu'na, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden destek geliyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kurban vekaletini T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği aracılığıyla TDV'ye emanet etti.

Tatar ile bir araya gelen Lefkoşa Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken, Türkiye Diyanet Vakfınca sürdürülen "2021 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu" hakkında bilgi verdi. Tatar'ın vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden Müşavir Eken, Tatar'a teşekkür ederek bağış makbuzunu takdim etti.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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