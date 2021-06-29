KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kurban vekaletini TDV'ye verdi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla yürütülen 2021 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu'na, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden destek geliyor.