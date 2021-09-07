KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTO'da iş dünyasına seslendi Açıklaması
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTO'da iş dünyasına seslendi Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTO'da iş dünyasına seslendi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş açılımıyla KKTC'nin ivme kazandığına işaret ederek, bölgenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 200 binden fazla kişiyi ağırladığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş açılımıyla KKTC'nin ivme kazandığına işaret ederek, bölgenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 200 binden fazla kişiyi ağırladığını söyledi.

Tatar, Konya ticaret Odası'nda (KTO) düzenlenen Konya İş Dünyası Temsilcileri Buluşması'nda, salgına rağmen KKTC'de yatırımların ve projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Kovid-19 sonrasında KKTC'de ekonominin yükselişe geçeceğine işaret eden Tatar, sağlık sisteminde başarılı olduklarını ifade etti.

Tatar, Kıbrıs'ın kendine özgü doğasıyla bir turizm ülkesi olduğuna işaret ederek, eğitimde de markalaşma yolunda olduklarını, her türlü ekonomik yatırımla KKTC'nin insanına iyi bir gelecek vadettiğini bildirdi.

Umutlu bir geleceğin olabilmesi için de çalışmaların aynı azim ve gayretle devam etmesi gerekliliğine işaret eden Tatar, Türkiye'deki ziyaretlerinde iş insanlarıyla bir araya geldiğini belirtti.

Tatar, Kıbrıs halkının ekonomik olarak rahat etmesi için ekonomik kalkınmaya dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Her türlü sıkıntıya, ambargoya izolasyona ve engellemelere rağmen 1974'ten sonraki süreçte KKTC'de gerçekten büyük başarılar kazandık. Bir turizm sektörünün oluşması, direkt uçuş olmamasına rağmen turistleri oraya götürebilmek... Yatırımlarla ve insan kapasitesinin geliştirilmesiyle çoğu ülkeden daha iyi turizm hizmeti sunabilecek bir noktaya getirmiş bulunmaktayız. Başbakanlığım döneminde ortaya koyduğum irade ve Türkiye'nin desteğiyle yeni Maraş açılımı KKTC'nin ekonomisine ve turizmine büyük bir hizmet vermektedir. Maraş, marka değeri olan turizm bölgesi. Gazimağusa'nın hemen yanında. Maraş açılımıyla KKTC bir ivme kazanmıştır ve kazanacaktır. Pandemiye rağmen 200 binden fazla insan Maraş'ı ziyaret etmiştir. Yeni dönemde Allah'ın izniyle orada yapılacak bir takım altyapı çalışmalarıyla başka hizmetlerin oraya götürülmesiyle yavaş yavaş açıldığını göreceğiz. Bu da ekonomimize büyük katkı yapacaktır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a Maraş'ta yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Tatar, bu yapılanların KKTC'nin kalkınmasına sağlanan katkıya örnek olduğunun altını çizdi.

KKTC'nin kalkınmasında Türkiye'den gördükleri desteğe işaret eden Tatar, "Türkiye'nin her türlü sektördeki birikimlerini KKTC ile paylaşmasından dolayı Kıbrıs, çok daha avantajlı bir noktaya gelmiştir ve gelecektir. Konya'da olmaktan büyük memnuniyet duyarken aramızdaki bağların daha da kökleşmesi ve güçlü Konya'nın Kıbrıs'a daha yakın ilgi göstermesi, iş insanlarının Kıbrıs'ın ekonomisini yakından izlemesi, yön verebileceğiniz sektörlere yatırım yapmanız, oradaki hizmetlerin kalitesinin artırılması konusunda katkınızın olması gönlümüzden geçendir, temennidir." diye konuştu.

Tatar, ekonomideki tüm bu atılımların istikrara bağlı olduğunun altını çizerek, 1974'ten sonra barış ve huzur ortamından sonra KKTC'nin istikrarı yakaladığını sözlerine ekledi.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk ise Konya'nın ekonomik göstergelerine atıfta bulunarak, Kıbrıs ile ekonomik bağların güçleneceği mesajını verdi.

Toplantıya, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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