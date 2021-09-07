KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Konya'da gençlerle buluştu Açıklaması
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Konya'da gençlerle buluştu Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Konya'da gençlerle buluştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmek için çalışıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin de her anlamda çok önemli desteklerini alıyoruz. Netice itibarıyla Türkiye ile biriz, Türkiye ile beraberiz." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, çeşitli ziyaretler için geldiği Konya'da, Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Ada'daki Varoluş Mücadelesi" konulu söyleşide gençlerle bir araya geldi.

Türkiye ve KKTC'nin Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz'deki milli ve ulusal çıkarları koruyabileceğini vurgulayan Tatar, "Ben, Türkiye'yi seven, Türkiye'ye yakın, sadece siyasi düzeyde değil, sivil toplum kuruluşları, belediyeler gibi her türlü iş birliğinin geliştirilmesi anlayışına sahip bir insanım. Özellikle gençlerimizin Kıbrıs davasına, bu milli davamıza olan inançlarını artırmak istiyorum." diye konuştu.

Tatar, Kıbrıs ile ilgili konuşacak çok şey olduğunu, Kıbrıs'ın her gün gündeme geldiğini söyledi.

İletişim imkanlarının artmasıyla Türkiye ile KKTC'nin entegre olduğunu dile getiren Tatar, şunları kaydetti:

"Siyaset icabı ayrı iki devlet çünkü dünya hukuku bunu emretmektedir. Biz hiçbir zaman farklı düşünmedik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin de her anlamda çok önemli desteklerini alıyoruz. Netice itibarıyla Türkiye ile biriz, Türkiye ile beraberiz. Artık iletişim dünyasında Kıbrıs'ta şu anda neler oluyorsa anında tüm Türkiye'de izlenebilir. Türkiye'de olan biten aynı anda bizde, Kıbrıs'ta izlenebilir. Küçülen küresel dünyada bizim de ilişkilerimizin yakınlaştığı, dolayısıyla sizlerin de herhangi bir düğmeye basarak Kıbrıs davasına, Kıbrıs meselesine vereceğiniz destek benim için çok kıymetlidir. Kamuoyu dediğimiz şey gençlerden başlar ve yavaş yavaş yayılır. Kıbrıs'ın Türkiye'nin çok değer verdiği, ayrı bir devlet de olsa bir vatan toprağı olduğunu, Kıbrıs'ı bizden bir parça olarak görmek ve Kıbrıs'tan gelen gençlerle münasebetinizin artırılması, yeni ilişkilerin kurulması geleceğe yönelik önemli adımlardır."

Tatar, daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.

Kapalı Maraş ile ilgili soru üzerine Tatar, şöyle konuştu:

"Maraş 47 yıldır kapalıydı. Benim başbakan olduğum dönemde bu iradeyi ortaya koyduk. Kıbrıs'ın gerçeklerine baktığımızda bu mücadelede Türkiye'nin varlığı, Türkiye'nin desteği fevkalade önemlidir. Dolayısıyla bu konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaştım. Maraş'ı mağduriyetlerin önlenmesi için açıyoruz. Oradaki mal mülk sahipleri tekrar mallarına mülklerine gelebilsinler diye ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde.

Ada'nın tümü bizimdi ama koşullar değişmiş. 1878'da Osmanlı Kıbrıs'ı İngiltere'ye devrederken nüfus 50 bin Türk, 100 bin Rum, arada 50 bin. O 50 bin de her gün gider gelir. 1960'ta bizim 50 bin olmuş 100 bin, Rum'un 100 bini olmuş 400 bin. Yani İngiliz döneminde Rum-Yunan ikilisi diğer adalardan nüfus çekmek suretiyle nüfusu aleyhimize çevirmiştir. Bugün Avrupa Birliği'ne bakınız, 700 bin nüfusu olan Kıbrıs Rum Yönetimi Almanya ile bir bakıma aynı haklara sahip. Veto hakkı var bir kere. 450 milyonluk Avrupa Birliği'nin Türkiye Cumhuriyeti ilişkilerinde herhangi bir noktada Rum Tarafı 'Ben buna onay vermiyorum, vetomu kullanıyorum.' derse durdurabiliyor."

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Konya'da gençlerle buluştu Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Konya'da gençlerle buluştu Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Konya'da gençlerle buluştu Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Konya'da gençlerle buluştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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