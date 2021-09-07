KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile tamamen uyum içinde ve ulusal menfaatlerimizin, milli çıkarlarımızın doğrultusunda en iyi şekilde geleceğe hazırlanmak için çalışıyoruz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile tamamen uyum içinde ve ulusal menfaatlerimizin, milli çıkarlarımızın doğrultusunda en iyi şekilde geleceğe hazırlanmak için çalışıyoruz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, çeşitli ziyaretler için geldiği Konya'da Alaeddin Camisi'nde ikindi namazından sonra Konya Büyükşehir Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen Selçuklu Sultanı 3. Alaeddin Keykubat'ın Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e gönderdiği Uç Beyliği Beratı'nın temsil törenini izledi.

Konya'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Osmanlı Devleti'nin 1571'de Kıbrıs'ı fethettiğini hatırlattı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

"Biz aynı milletin aynı soydan gelen insanlarıyız. Burada bir mesaj vardır, 'Türk milleti, devletler kurmuş, devletler yönetmiş. Osmanlı'dan sonra tabii ki Türkiye Cumhuriyeti ama Doğu Akdeniz'de de bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve bunun değerini, anlamını bilen haliyle Doğu Akdeniz'deki hakkımızı, hukukumuzu korumak için bu sorumluluğun bilinciyle bu görevi şu anda cumhurbaşkanı olarak yürütüyorum. Bu görevi yürütürken de ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile tamamen uyum içinde ve ulusal menfaatlerimizin, milli çıkarlarımızın doğrultusunda en iyi şekilde geleceğe hazırlanmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, kelebek uçuş alanıyla Avrupa'nın en büyüğü olan ve Selçuklu Belediyesince kente kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni ziyaret etti.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde KKTC ile yakın ilişkileri bulunan bir firmayı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar için burada doğum günü kutlaması yapıldı.

Tatar'a ziyaretlerinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı eşlik etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Taliban'ın 'geçici hükümet ilanı' ve 'Kabil Havalimanı'na ilişkin değerlendirme Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Taliban'ın "geçici hükümet ilanı" ve "Kabil Havalimanı"na ilişkin değerlendirme Açıklaması
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi: 'Türkiye ve Kongo arasındaki iş birliği ve dostane ilişkiler daha da güçlenecektir'
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi: "Türkiye ve Kongo arasındaki iş birliği ve dostane ilişkiler daha da güçlenecektir"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Yaşar Güler Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Münir Özkul Derya Baykal Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Çağdaş Atan Şenol Güneş Burak Yılmaz Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 21:47:53. #1.16#

title