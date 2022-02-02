KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA, Muhammet İkbal Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Konuyla ilgili AA muhabirine bilgi veren Tatar, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tatar, hastalığı gribe benzer şekilde geçirdiğini ve kendisini izole ettiğini söyledi.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

cumhurbaşkanı, Ersin Tatar, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title