KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA, Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Konuyla ilgili AA muhabirine bilgi veren Tatar, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tatar, hastalığı gribe benzer şekilde geçirdiğini ve kendisini izole ettiğini söyledi.
AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel