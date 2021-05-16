KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Beşiktaş'a tebrik
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Beşiktaş'a tebrik

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Beşiktaş'a tebrik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

"Covid-19 şartlarına rağmen şampiyonluk yarışındaki mücadelenizi, özverili çalışmalarınızı ve büyük gayretlerinizi takdir ile izledik"İSTANBUL,- Kuzey Kıbrık Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Süper Lig'de 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş için tebrik mesajı yayımladı.

"Covid-19 şartlarına rağmen şampiyonluk yarışındaki mücadelenizi, özverili çalışmalarınızı ve büyük gayretlerinizi takdir ile izledik"

İSTANBUL,- Kuzey Kıbrık Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Süper Lig'de 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş için tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar tarafından yayımlanan tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı: "Beşiktaş Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Nuri Çebi, por Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş futbol takımı yöneticileri, futbolcuları ve tüm Beşiktaş camiasını şahsınızda tebrik eder, önümüzdeki sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağınız maçlarda da başarıları dilerim. Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının bir çok alanda olduğu gibi  spor alanında da rekabet ve mücadeleyi etkilemesine rağmen Türkiye Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyan bütün takımları da ayrıca tebrik ederim. Covid-19 şartlarına rağmen şampiyonluk yarışındaki mücadelenizi, özverili çalışmalarınızı ve büyük gayretlerinizi takdir ile izledik. Son hafta şampiyonluğu almanız KKTC'de de büyük sevinç yaratmıştır. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına sizleri tekrar tebrik eder, gelecek yıl pandeminin sona erdiği ve seyircili izlenecek bir Süper Lig yaşanması temennisi ile hepinize saygılarımı sunarım."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Beşiktaş'a tebrik - Haberler Spor
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