KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Bizler aynı milletin evlatlarıyız"
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Bizler aynı milletin evlatlarıyız"

Anadolu Ajansı / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Programın yapıldığı salon Söyleşiye katılan gençler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Bizler aynı milletin evlatlarıyız"KONYA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Gençlerle Söyleşi/Geçmişten Günümüze...

Programın yapıldığı salon

Söyleşiye katılan gençler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar:

"Bizler aynı milletin evlatlarıyız"

KONYA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Gençlerle Söyleşi/Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Adadaki Varoluş Mücadelesi" programına katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 'Bizler aynı milletin evlatlarıyız'
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 'Bizler aynı milletin evlatlarıyız'
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 'Bizler aynı milletin evlatlarıyız'
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 'Bizler aynı milletin evlatlarıyız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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