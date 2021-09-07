KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Bizler aynı milletin evlatlarıyız"
Programın yapıldığı salon Söyleşiye katılan gençler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Bizler aynı milletin evlatlarıyız"KONYA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Gençlerle Söyleşi/Geçmişten Günümüze...
Programın yapıldığı salon
Söyleşiye katılan gençler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar:
"Bizler aynı milletin evlatlarıyız"
KONYA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Gençlerle Söyleşi/Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Adadaki Varoluş Mücadelesi" programına katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru