KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Rum Yönetimi ne kadar devletse KKTC de en az o kadar devlettir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Rum Yönetimi ne kadar devletse KKTC de en az o kadar devlettir. Bu mücadelenin altında yatan büyük bir tarih vardır. Kıbrıs Türk halkı, Anadolu halkının oradaki uzantısıdır. Serhat bekçileridir." dedi.

İstanbul Ticaret Odasını (İTO) ziyaretinde gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Tatar, orman yangınları konusunda üzüntüsünü dile getirerek bir an önce söndürülmesi temennisinde bulundu.

Tatar, Kıbrıs'taki çözüm arayışlarına ilişkin federal temeldeki girişimlerin çözüme ulaşmayacağının zaten belli olduğunu anlatarak, "Rumlarla bir devletin ortaklığında öngörülen o eşitlik temelinde bir anlaşmanın mümkün olamayacağı... Çünkü Rumlar Kıbrıs'ta hiçbir zaman maalesef Türkleri eşit görmedi. Devleti yönetme noktasında ne yönetimi ne de zenginlikleri paylaşma niyetinde olmadıkları ve dolayısıyla 50 yıldır bu müzakerelerin bir netice vermemesi sonucunda biz yeni bir anlayış geliştirdik. Yeni bir siyaset geliştirdik. Bunu da Türkiye'nin desteğini alarak, bütün dünyanın gündemine sunduk." diye konuştu.

"27-29 Nisan'da Cenevre'de yapılan toplantılarda Kıbrıs Türk halkı adına 'Artık biz, egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğinde Kıbrıs'ta anlaşmanın olabileceğini orada hem BM'ye hem de diğer yetkililere duyurduk. Bu da Kıbrıs müzakere tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Bir tarih yazılmıştır. Çünkü ilk kez böyle bir pozisyon ortaya konmuştur." diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun Türkiye'nin desteğiyle mümkün olduğunu vurguladı.

Kıbrıslı Türklerin büyük mücadeleler verdiğini anımsatan Tatar, şöyle devam etti:

"Büyük direnç gösterdik. Büyük başarılar ve kazanımlarımız olmuştur. Bütün bu başarılar Türkiye'nin desteğiyle elde edildi. 1 Ağustos'ta Kıbrıs'ın fethinin 450. yıl dönümünü kutladık. Kıbrıs Türk halkı 450 senedir oradadır. O mesajı da verdik. 1571'de 1 yıl süren savaşta Osmanlı donanmasının Venedikliler'den Kıbrıs'ı alma mücadelesinde 60 bin şehit ve dolayısıyla zorlu bir süreçten sonra Kıbrıs fethedildi. Kıbrıs'ta 1878'den sonra adayı Yunanistan'a bağlama konusunda girişimler başladı. Çok tarihten sonra çok sayıda insanımız Anadolu'ya geldi. En az 60 bin insanımız o zaman geri döndü. 1930'larda da İngiltere, Avustralya ve Kanada'ya kadar göçler başladı. Dolayısıyla Kıbrıs'ta muhataplarına her zaman söylediğim nüfus kriteri değildir. Bugün Rum tarafı nüfusu 750 bin, AB içinde büyük devletlere yan yana duruyor. Hatta Güney Kıbrıs, Kıbrıs meselesinde sıkıntıya girdiğinde 'Veto ederim.' Kimi veto ediyor? 85 milyonluk Türkiye'yi veto edebiliyor. 85 milyonluk Türkiye'nin 450 milyonluk AB ile olan ilişkilerini 750 bin nüfus veto edebiliyor."

Tatar, Kıbrıs'ta anlaşmanın artık eski zihniyete göre olamayacağına dikkati çekerek, "Egemen, eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğiyle bir anlaşma olabilir. O devletse ben de devletim. Onun devleti ne kadar meşru ise benim devletim de o kadar meşru. Kıbrıs Rum Yönetimi ne kadar devletse KKTC de en az o kadar devlettir. Bu mücadelenin altında yatan büyük bir tarih vardır. Kıbrıs Türk halkı, Anadolu halkının oradaki uzantısıdır. Serhat bekçileridir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefonda görüştü.
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefonda görüştü.
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefonda görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Bülent Turan Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Yusuf Güney Bülent Ersoy Gülben Ergen
Spor Can Bartu Burak Elmas Hakan Reçber Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 15:45:00. #1.14#

title