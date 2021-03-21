KKTC Cumhurbaşkanı, Erenköy'de Osmanlı'nın Kıbrıs'ı fethettiği yılı temsilen 1571 fidan dikme etkinliğine katıldı
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KKTC Cumhurbaşkanı, Erenköy'de Osmanlı'nın Kıbrıs'ı fethettiği yılı temsilen 1571 fidan dikme etkinliğine katıldı

21.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:29
KKTC Cumhurbaşkanı, Erenköy'de Osmanlı'nın Kıbrıs'ı fethettiği yılı temsilen 1571 fidan dikme etkinliğine katıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu insanı için Çanakkale Savaşı ne anlam ifade ediyorsa kendileri için de Erenköy Direnişi'nin aynı öneme sahip olduğunu söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu insanı için Çanakkale Savaşı ne anlam ifade ediyorsa kendileri için de Erenköy Direnişi'nin aynı öneme sahip olduğunu söyledi.

Tatar, Osmanlı İmparatorluğu'nun Kıbrıs'ı fethinin 450. yılı kapsamında Erenköy'de fidan dikme etkinliğine katıldı.

Kıbrıs'ın fethedildiği 1571 yılını temsilen 1571 fidanın dikildiği etkinliğin ardından Erenköy şehitliğini ziyaret eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının 1964'te bölgede gösterdiği direnişe işaret ederek, "Anadolu insanı için Çanakkale Savaşı ne anlam ifade ediyorsa bizim için Erenköy Direnişi aynı öneme sahiptir." dedi.

Tatar, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde eğitim gören Kıbrıs Türkü öğrencilerin Erenköy Direnişi'ne katıldığını ifade ederek, "Erenköy Direnişi ile dünyaya Kıbrıs'ta iki halkın söz sahibi olduğu mesajı verildi. Kıbrıslı Türkler de egemenlik hakkının olduğunu gösterdi. Onların ortaya koyduğu mücadele, bugün bizim müzakere masasında ortaya koyduğumuz mücadelemizdir." diye konuştu.

Vatan toprağı Erenköy'e, bugünkü ağaçlandırma faaliyetiyle sahip çıktıklarının altını çizen Tatar, ağaçlandırma faaliyetiyle Erenköy'ü geleceğe hazırladıklarını ve hep birlikte Erenköy direnişini andıklarını vurguladı.

Tatar, KKTC ile Türkiye'nin fikir ve eylem birliği içinde bir siyaset yürüttüğünü, Kıbrıs adasında bir anlaşma olacaksa bunun egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devlet esasında olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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