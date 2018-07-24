KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Yunan Halkının Acısını Paylaşıyorum"- Lefkoşa
- Akıncı-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın konuşması Akıncı-Çavuşoğlu ortak basın toplantısıLEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenledi.
- Akıncı-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın konuşması
Akıncı-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı
LEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenledi.