KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Yunan Halkının Acısını Paylaşıyorum"- Lefkoşa

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Yunan Halkının Acısını Paylaşıyorum"- Lefkoşa

- Akıncı-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın konuşması Akıncı-Çavuşoğlu ortak basın toplantısıLEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı:

- Akıncı-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın konuşması
Akıncı-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı

LEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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