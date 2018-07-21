KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Eşi Resepsiyon Verdi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 44'üncü yıldönümü dolayısıyla resepsiyon verdi. KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda verilen resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkan Vekili Levent Gök, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, CHP Temsilcisi Milletvekili Yunus Emre, İYİ Parti Temsilcisi Milletvekili Aydın Sezgin, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Temsilcisi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, üst düzey askeri yetkililer, bazı bakanlar, milletvekilleri, yabancı parlamenterler ve kutlamalar için KKTC'ye gelen heyetler katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet resepsiyonun ardından KKTC'den ayrıldı.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)