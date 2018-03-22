KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Türklere Saldıranlara Ceza Verilmesine İlişkin Açıklama

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türklere saldıranlara Rum mahkemesinde ceza verilmesine ilişkin, "Nihayet bu konuda bir adım atılmış olması olumludur. Bunun arkasının gelmesini temenni ederiz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın hükumeti oluşturan siyasi partilerin başkanlarıyla bi araya geldi. Görüşmeye, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit katıldı. DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın ise mazeret belirterek katılamadığı öğrenildi. Görüşme sonrasında KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın basına açıklamalarda bulundu.

"Rum tarafının ciddi zihniyet değişimine ihtiyacı var"

Akıncı, Kıbrıs'ta veya başka bir yerde, bir sorun varsa bunu çözmenin yolunun bir araya gelerek, çözmeye çalışmak olduğunu ancak aynı çerçeveyi çizip, aynı sorun için farklı sonuç beklemenin mümkün olmadığını söyledi.

"Aynı şeyleri yapıp, farklı sonuçlar üretmeyeceğinizi bile bile aynı çerçevenin içine girmezsiniz. Dolayısıyla bizim buluşmama, görüşmeme bir araya gelememe gibi bir derdimiz yok" diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, "Biz bir araya geliriz, konuşuruz, kahve içeriz, gerekirse yemek de yeriz. Bunu da yapacağız. Ama bizi bir yere taşıması gereken konuyu da bir an için bile akıldan uzak tutmayacağız. O da Rum tarafında çok ciddi bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç olduğudur" dedi.

Zihniyet değişikliğinin işaretlerinin Rum tarafında görülmesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, seçim süreci nedeniyle göremedikleri işaretlerin bitmiş olan seçimlerin ardından Rum tarafınca gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

"Sonuçsuzluğu doğuracak durumların içine girmek niyetinde değiliz"

Akıncı, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türkü, sonuçsuz, ucu açık, sonuç odaklı olmayan, adı yeni ama eski yöntemlerle ve ayni çerçevede, aynı sonuçları doğuracak, sonuçsuzluğu doğuracak durumların içine girmek niyetinde değildir"

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'la bu konuları görüştüklerini dile getirdi.

"Rum mahkemelerinin geç de olsa bir ceza vermesi memnuniyet verici"

Cumhurbaşkanı Akıncı bir soru üzerine, Türklere saldıranlara Rum mahkemesinde ceza verilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, saldırıların cezasız kalmaması gerektiğini ve en büyük caydırıcılığın, ceza görmeleri halinde gerçekleşebileceğini defalarca dile getirdiğini anımsattı.

Yıllarca bunların karşılıksız kaldığını ve bu insanların mahkemeye bile çıkarılmadıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, "Nihayet bu konuda bir adım atılmış olması olumludur. Bunun arkasının gelmesini temenni ederiz" dedi.

Verilen cezanın ayrıntılarını henüz görmediğini de söyleyen Akıncı, bunu bir genel ilke olarak söylediğini, bunun detaylı değerlendirilebilmesi için cezanın ayrıntılarını görmesi gerektiğini belirtti.

"Bu gelişmenin içinde hem Kıbrıs Türkü, hem de Türkiye olmalıdır"

Akıncı, gaz çalışmalarını engellediği için Türkiye'nin kınanacağına ilişkin AB Zirvesi taslak raporuna ilişkin soruyu yanıtında, Rum tarafının plana "hayır" diyerek örgüte girdiğini, Kıbrıslı Türklerin "evet" diyerek AB'nin dışında bırakıldığına işaret ederek, Rum tarafının bu örgütte bulunmanın avantajını kullanarak, o örgüte bir şeyler söylettiğini kaydetti.

Akıncı, çıkacak olan zenginlikte Kıbrıslı Türklerin de hakkı olduğunu sadece retorik olarak söyleyen ancak fiiliyatta bunun gereklerini yerine getirmeye çalışmayan bir Rum tarafı olduğunu dile getirdi.

Mustafa Akıncı, "Eğer Kıbrıs'ta tüm tarafların kazançlı çıkabileceği, barışı ve istikrarı temin edebilecek bir gelişme istiyorsak, bu gelişmenin içinde hem Kıbrıs Türkü, hem de Türkiye olmalıdır" dedi.

"Adil ve barışa köprü kurmayı tercih edin"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olaya iki türlü yaklaşılabileceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu denklemin içinden ya Kıbrıs Türkü'nü ve Türkiye'yi dışlayarak, bu zenginliğe tek başınıza çıkmaya çalışırsınız ki şu andaki manzara budur. O zaman gerginlikleri davet edip, çatışma kültürünü körüklüyorsunuz ve bir yandan da Avrupa'yı buna alet etmeye, yanınıza çekmeye çalışıyorsunuz. Veyahut işin başında, olayın planlama aşamasından başlayarak olaya Kıbrıslı Türkleri de dahil edersiniz ve bu en uygun, en ucuz güzergahtan geçişin planlarını yaparsınız. Yani Türkiye'yi de denklemin içine alırsınız. Bu da akıl yolu, barış yolu, istikrar ve huzur yoludur. Tercih kendilerinin. Biz diyoruz ki bunu tercih edin, adil olanı ve barışa köprü kurmayı. Onlar farkı yönlere güzergah kurup, Türkiye'yi tamamen dışlayıp, hasım haline getiriyorlar. Kıbrıs Türküne de, ileride bir hesap açarız da orada sizin de payınızı koyarız diyerek, Avrupa'ya çalışıyorlar. Rum tarafının bu tavrı yanlıştır. Bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz" - LEFKOŞA