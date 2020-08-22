KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulması ilgili, "Karadeniz'de bulunduğu açıklanan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun" temennilerinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulması ilgili, "Karadeniz'de bulunduğu açıklanan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun" temennilerinde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Mağusa'da bölge muhtarlarıyla bir araya geldi. Akıncı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz zenginliklerinin de diyalog ve müzakere çerçevesinde adil olarak bölüşülebilmesi ve bu konunun bir gerginlik alanı olmaktan bir an önce çıkmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, aklın gereğinin, çatışma ve gerilim değil, uzlaşma, müzakere, diyalog olduğunu belirterek, "Doğru olan, işbirliği yaparak zenginlikleri paylaşmaktır. Kıbrıs sorununun çözülmesi Doğu Akdeniz'deki istikrara ve enerji iş birliğine büyük katkı yapacaktır. Çözüm hem ülkemizin hem de bölgemizdeki tüm aktörlerin yararına olacaktır" dedi.

Akıncı açıklamalarında şu şekilde devam etti:

"Bugün hayırlı bir haber aldık. Karadeniz'de bulunduğu açıklanan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'nin daha zengin bir ülke olması bizi de mutlu eder, sevindirir. Türkiye'nin bu zenginliği tümüyle kendi imkanlarıyla bulması da ayrıca önemlidir. Temennimiz Doğu Akdeniz'deki doğal gaz zenginliklerinin de diyalog ve müzakere çerçevesinde adil olarak bölüşülebilmesi ve bu konunun bir gerginlik alanı olmaktan bir an önce çıkmasıdır.

Akıl işi, çatışma ve gerilim değil, uzlaşma, müzakere, diyalogdur. Doğru olan, işbirliği yaparak zenginlikleri paylaşmaktır. Kıbrıs sorununun çözülmesi Doğu Akdeniz'deki istikrara ve enerji iş birliğine büyük katkı yapacaktır. Çözüm hem ülkemizin hem de bölgemizdeki tüm aktörlerin yararına olacaktır"

"Ayrıştırıcı, ötekileştirici bir tavrım hiçbir zaman olmadı"

"Geçtiğimiz gün Türkiye ile ilişkiler konusundaki bir açıklamam istismar edilmeye çalışıldı. Türkiye ile ilişkilerin sağlıklı bir zeminde; karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı kardeşlik hukuku içinde olmasını her zaman savundum" diyen Akıncı, "Biz Türkiye ile dostluk ve kardeşlik içinde karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki isteriz. KKTC olarak ayrı bir devletiz. Dünyaya kendimizi Kıbrıs'ta Rumlara eşit siyasi bir varlık olarak kabul ettirme mücadelesi veriyoruz. Kimlik, kişilik ve statümüz bizi tanıyan bir ülke olarak Türkiye için de çok önemlidir. Buna herkesin dikkat etmesi lazım. Bu ilişkiler dengeli olmalı. Biri söyler, diğeri aynen yapar yaklaşımı doğru değildir. Doğru olan, bizim de her zaman yapmaya çalıştığımız gibi iyi niyetle diyalog kurup uzlaşmaya çalışmaktır. Bu durumu izah etmek için yıllardır bilinen 'otur deyince oturulup, kalk deyince kalkılan' ilişki biçimini anlatan deyimi kullandım. Bazıları bunu istismara girişti, Sayın UBP Genel Başkanı ve Başbakan Tatar bu sözü istismar ederek, 'Akıncı ırkçıdır' bile diyebildi. 45 yıllık siyasi hayatımda insanlar arasında ırk, cinsiyet, renk ayırımı yapmadığımı herkes biliyor. Bu tür sataşmalara genelde cevap vermemeyi tercih ediyorum ama bu konuda aşırıya gidiyor. Hayatımda ayrıştırıcı, ötekileştirici bir tavrım olmadı. Bu istismara kalkışanlar abesle iştigal ediyorlar. Bu konuya samimiyetle hassasiyet gösteren, iyi niyetinden kuşku duymadığımız çevreler de oldu. Onları anlıyorum. Bu samimi hassasiyetlerini elbette dikkate alacağız" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA