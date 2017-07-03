KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Türk Diplomatlarla Bir Araya Gelecek

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Crans Montana'da düzenlenen Kıbrıs Konferansı kapsamında Türk diplomatlarla bir araya gelip durum değerlendirmesi yapacak.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Crans Montana'da düzenlenen Kıbrıs Konferansı kapsamında Türk diplomatlarla bir araya gelip, bilgilendirme toplantısı yapacak. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Konferansı'ndaki bugünkü toplantıların tamamlanmasının ardından Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Milletvekili Armağan Candan, TDP Milletvekili Zeki Çeler, Bakanlık Müsteşarı Kudret Akay ve UBP Parti Temsilcisi Oğuzhan Hasipoğlu'nu kabul edecek. Akıncı, bilgilendirme toplantısında konferansın bugünkü çalışmaları hakkında bilgilendirme yaparak, görüş alışverişinde bulunacak. Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alacak. - CENEVRE