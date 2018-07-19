KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Orgeneral Gülan'ı Kabul Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) temsilen katılmak üzere KKTC'ye gelen Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ı kabul etti.

Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle gönderdiği kutlama mesajını takdim etti. Cumhurbaşkanı Akıncı da, yeni Genelkurmay Başkanı'na görevinde başarı dilekleri ile Barış Harekatı'nın 44. yılında Kıbrıs Türk halkının duygularının paylaşıldığı mesajı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'e ulaştırılmak üzere Orgeneral Gülan'a verdi. Görüşmede, Orgeneral Gülan'a Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım eşlik etti. - LEFKOŞA