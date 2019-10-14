KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın 'Barış Pınarı desek de akan su değil kandır' mesajına kınama

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın 'Barış Pınarı desek de akan su değil kandır' mesajına kınama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'diyalog ve diplomasi' çağrısı yapan KKTC Cumhurbaşkanı'na kınama

14.10.2019 02:17
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın 'Barış Pınarı desek de akan su değil kandır' mesajına kınama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı hakkındaki açıklamaları nedeniyle kınadı.


Oktay, twitter üzerinden yayınladığı mesajda, 'diyalog ve diplomasi' çağrısı yapan Akıncı'yı 'esefle kınadığını' belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Mustafa Akıncı'nın görüşlerinin Kıbrıs Türkleri'nin görüşünü yansıtmadığına inandığını vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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