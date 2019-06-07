KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Matthew Palmer ile görüştü

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcü Barış Burcu, görüşme ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Burcu açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız bu görüşmede Palmer'e ABD'nin Rum tarafına uyguladığı silah satış yasağını kaldırmaması gerektiğini gerekçeleriyle birlikte detaylı bir biçimde aktardı. ABD'nin Rum tarafına yönelik uzun bir süredir uyguladığı silah satmama yönündeki kararını kaldırmaması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanımız, Rum tarafına uygulanan silah satış yasağının kaldırılmasının Kıbrıs'taki barış çabalarını olumsuz etkileyeceği yönündeki düşünceleri Palmer'e aktarmıştır."

Barış Burcu, doğalgaz konusunda ise Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Palmer'e, Rum tarafının konunun bir komitede ortaklaşa olarak ele alınması yönündeki önerileri hep reddettiğini ve tek yanlı girişimlerini sürdürdüğünü, Türk tarafına da benzer girişimler yapmak dışında seçenek kalmadığını anlattığını kaydetti.

Kaynak: DHA

- Lefkoşa