KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile telefonda görüştü

28.01.2020 21:45 | Son Güncelleme: 28.01.2020 21:45

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile telefonda görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lute'un talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, BM Genel Sekreteri'nin Güvenlik Konseyi'nin bilgisine sunduğu 30 Ocak'ta UNFICYP'in (Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü) görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporu ve BM Güvenlik Konseyi'nden geçmesi beklenen karar kısaca değerlendirildi.

Görüşmede, BM Genel Sekreteri'nin 25 Kasım 2019 tarihli Berlin açıklaması sonrasındaki süreçte gerektikçe temasta olunması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA