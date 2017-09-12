KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı İstanbul'da Gidiyor
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TOBB ve İKV tarafından düzenlenen konferansa katılmak üzere İstanbul’a gidiyor.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TOBB ve İKV tarafından düzenlenen konferansa katılmak üzere İstanbul'a gidiyor.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 14 Eylül Perşembe günü TOBB ve İKV tarafından İstanbul'da düzenlenecek konferansta Türkiye iş dünyasına hitap edecek. Cumhurbaşkanı, özellikle İsviçre'de Crans-Montana'da Kıbrıs Rum tarafı ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından gelinen son aşamayı değerlendirecek.
Akıncı'nın İstanbul'da vereceği konferansın açılış konuşmalarını TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros yapacak.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konferansa katılmak üzere yarın akşam Ercan'dan İstanbul'a hareket edecek. Akıncı'nın konferans sonrası perşembe akşamı KKTC'ye dönmesi bekleniyor. - LEFKOŞA