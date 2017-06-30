KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, İngiltere Devlet Bakanı Duncan ile Görüştü
- KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, İngiltere Devlet Bakanı Duncan ile görüştüCENEVRE - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü.
- KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, İngiltere Devlet Bakanı Duncan ile görüştü
CENEVRE - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü. Görüşmede, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konferansa katılımından itibaren ele alınan konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Duncan'ın bugün Crans Montana'ya gelişinden önce Birleşik Krallık delegasyonuna başkanlık eden Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve Dış İlişkiler Direktörü Joanathan Allen ile de görüşmüştü. Bugünkü görüşmede Allen ve Yüksek Komiser Matthew Kidd de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Duncan ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.