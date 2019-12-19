KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı gündemdeki konuları değerlendirdi Açıklaması

19.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:40

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs meselesinin çözümünün yalnızca Ada'nın bir ihtiyacı olmaktan çıkarak bölgenin de bir ihtiyacı haline dönüştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, gündemdeki konulara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bütün uğraşılarının Ada'da ve bölgede gerginlikten uzak, iş birliğinin, barışın ve huzurun hakim olduğu koşulların oluşmasına katkı sağlamak olduğunu kaydeden Akıncı, "Kıbrıs sorununun çözümü sadece Ada'mızın bir ihtiyacı olmaktan çıkmış, bölgemizin de ihtiyacı haline dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

Akıncı, Kıbrıs'ın etrafındaki doğal kaynaklardan tek yanlı olarak yararlanma çabasıyla başlayan gerginliğin, bölgedeki bazı ülkelerle gerçekleştirilen ve Kıbrıslı Türklerin haklarını yok sayma siyasetinin bir yansıması olan anlaşmalarla farklı bir boyuta ulaştığını vurguladı.

"İsrail'den satın alınan İHA'lar endişeleri artıracak türdendir"

Zaman zaman Kıbrıs'ın güneyinde bazı yabancı ülkelere askeri üs verilmesi konusunun bile gündeme getirildiğini hatırlatan Akıncı, "Ayrıca bazı ülkelerin askeri gemilerine limanlarda kolaylıklar sağlandığı da bilinmektedir. Son olarak İsrail ile kurulan yeni askeri ilişkiler ve bu çerçevede satın alınan insansız hava araçları (İHA) endişeleri daha da artıracak türdendir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD'de yeniden gündeme getirilen Rum tarafına silah satışını olanaklı kılacak düzenlemeleri ise olumsuz bir gelişme şeklinde niteledi.

"Güneyde atılmakta olan bu adımlar, benzeri adımların kuzeyde de atılmasını beraberinde getirmektedir." ifadesini kullanan Akıncı, yakın tarihin, ortak paydada buluşmak yerine diğer tarafı dışlamaya yönelik olarak atılan tek yanlı adımlarla bir yere varılamayacağını defalarca gösterdiğini vurguladı.

"Hidrokarbon önerimiz halen masada"

Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

"Sonuçta bir tarafa zarar vermeye yönelik girişimlerin her iki tarafın da tercih etmeyeceği sonuçlara yol açtığı herkesçe görülmüştür. Paylaşmaya ve birlikte yönetmeye dayalı önerilerimizin yerine gerginlik politikasıyla üstünlük kurma çabasının tercih edilmesinin olumsuz sonuçları giderek belirginleşmektedir. Bu noktada uzlaşı çağrımı yineleyerek, 13 Temmuz'da hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp iki toplumun verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesi amacıyla yaptığımız önerinin halen masada olduğunu anımsatmakta yarar görüyorum."

Kıbrıs'ta ve bölgede, hiçbir tarafı dışlamadan, tüm tarafların ortak yarar paydasında buluşma tercihini öne çıkaran yaklaşımlara ihtiyaç olduğunun altını çizen Akıncı, bu sayede bugün gerginliğe yol açan hidrokarbon konusunun, bütün tarafların kazançlı çıkacağı bir iş birliği alanına dönüşebileceğini savundu.

Akıncı, "Doğal zenginlikleri Kıbrıs'ın bütününe barış ve refah getirecek bir fırsata dönüştürme anlayışını benimsemek, Adanın Güneyinde ve Kuzeyinde askeri nitelikli hava araçlarının konuşlanması gerçeğiyle birlikte daha acil bir ihtiyaç haline gelmiş durumdadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA