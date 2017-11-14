KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Genelkurmay 2. Başkanı Dündar'ı Kabul Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar'ı kabul etti.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı KKTC'nin 34. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde KKTC'de bulunan Türkiye Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar'ı kabul etti. KKTC Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen kabulde Orgeneral Dündar'a Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım eşlik etti.



KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu'nun da hazır bulunduğu kabulde Orgeneral Dündar, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın mektubunu iletti, Cumhurbaşkanı Akıncı da Genelkurmay Başkanı Akar'a iletilmek üzere Orgeneral Dündar'a bir mektup verdi.



Orgeneral Dündar ve Cumhurbaşkanı Akıncı, kabulde birbirlerine şilt takdim etti. - LEFKOŞA