KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Fransa, diyaloğa yardımcı olacak bir yaklaşım sergilemeli"
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Fransa, diyaloğa yardımcı olacak bir yaklaşım sergilemeli"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Fransa, taraf tutmak yerine diyaloğa yardımcı olacak bir yaklaşım sergilemeli" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı:
25.08.2020 12:36 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:47

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Fransa, taraf tutmak yerine diyaloğa yardımcı olacak bir yaklaşım sergilemeli" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de taraf tutmak yerine, taraflar arasında diyaloğa yardımcı olacak bir yaklaşım sergilemesinin doğru olacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul ederek yaptığı görüşmede, Fransa'nın hem bir Avrupa Birliği üyesi hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi olduğuna işaret ederek, Fransa'nın özellikle Kıbrıs'ta iki toplum arasındaki ilişkilerinde dengeli davranmasının gerekliliğini dile getirdi. Fransa Büyükelçisinin bugün yaptığı veda ziyareti çerçevesindeki görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabinesinde görevlendirilen Isabelle Dumont'a yeni görevinde başarı diledi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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