KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Elizabeth Spehar'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ı kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar kabul etti. Kabulde, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastastasiadis'in 16 Nisan'da gerçekleştireceği gayri resmi görüşmeye ilişkin düzenlemeler ele alındı. Spehar, 1 saat süren görüşmenin ardından, gazetecilere kısa açıklamalarda bulundu.

Elizabeth Spehar, Akıncı ile iyi bir toplantı yaptıklarını belirterek, 16 Nisan'da kendisinin ev sahipliği yapacağı iki liderin gayri resmi yemeğini ele aldıklarını söyledi. Spehar, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile de hafta içinde görüşeceğini belirtti. Geçen yıldan bu yana ilk defa bir araya gelecek olan liderleri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Spehar, buluşmanın, iki liderin yüz yüze görüşmesi ve konuşması açısından iyi bir fırsat olacağını söyledi.

Başarısızlıkla sonuçlanan Haziran 2017'deki Beşli Kıbrıs Konferansı'ndan bu yana bir araya gelmeyen iki lider, 16 Nisan Pazartesi günü Spehar'ın ara bölgedeki ikametgahında gayri resmi bir görüşme yapma kararı almıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, Kıbrıs sorununa 2 kurucu devlet esasına dayanan çözüm bulma müzakereleri çerçevesinde Haziran 2017'de İsviçre'nin Crans Montana bölgesinde gerçekleşen Beşli Kıbrıs Konferansı'nın başarısızlıkla sonuçlanmasından bu yana ilk kez görüşecek. - LEFKOŞA