KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.



KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Kıbrıs Türk müzakere heyeti, sabah saatlerinde bugünkü çalışma ve görüşmeler öncesi ilk toplantısını yaptı. Toplantıda pazartesi devam edecek Kıbrıs Konferansı'na yönelik hazırlıklar, gün boyu yürütülecek resmi temas ve görüşmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Akıncı, müzakere heyeti ile yaptığı toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Akıncı daha sonra ise, KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile görüştü. - CENEVRE