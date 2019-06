KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz'de bir gerginlik yaşanıyorsa, bunun temel nedenlerinden bir tanesinin Rum tarafının bu konuyu Kıbrıs Türk tarafı ile görüşmeye yanaşmaması olduğunu belirtti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ta (TAK) yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile yaptığı görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, ikili temaslarında ele alınan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Spehar ile temasında çok önemli bir güven arttırıcı önlem olarak doğalgazla ilgili bir komite kurulmasının ne kadar yararlı olabileceğini kendisine bir kez daha söyleme fırsatı bulduğunu aktardı. Bunu yeri geldikçe Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile yaptıkları görüşmelerde de gündeme getirdiğini anımsatan Akıncı, Rumların buna bugüne kadar hiç yanaşmadıklarını, bundan sonra yanaşırlar mı bilemediğini söyledi.

Akıncı, şöyle devam etti:

"Keşke yanaşsalar. Çünkü bugün Doğu Akdeniz'de eğer bir gerginlik yaşanıyorsa temel nedenlerinden bir tanesi Rum tarafının bu konuyu bizlerle görüşmeye yanaşmamasıdır. Halbuki hepimize ait olduğu söylenen bu doğal zenginlikler, eğer birlikte ele alınabilse bundan herkes, işin başından yarar umarak birlikte hareket etmenin yolunu bulabilecekti. Zaman geç değil, bugün bile bu yanlış gidiş tersine çevrilebilir ve herkes için daha yararlı bir noktaya evrilebilir."

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar ile yapılan toplantıda, karşılıklı zanlıların iadesi konusundaki gelişmelerin de değerlendirildiğini söyleyen Akıncı, şunları kaydetti:

"Bizim tarafta zanlı bulunan 4 Gürcü'ye karşılık, bir cinayetin zanlısı olarak Güney'de bulunan bir Pakistanlının iadeleri bugün gerçekleşti. Bu olay gerçekleşmeden, başsavcılık tarafından gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanlığımız bilgilendirildi. Bunun yanında suçlarla ilgili komite başkanı Hakkı Önen de daha olay gerçekleşmeden gelişmeler hakkında bizi sürekli bilgilendirdi. Bugün bu olayın bu şekilde gerçekleşmesinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek ve katkı koyanlara teşekkür etmek isterim."

Bir tarafın diğer tarafı bir suçlu cenneti olarak görmesinden daha yanlış bir şeyin olamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bir taraf, diğer tarafı tanımayabilir. Ne bir taraf, ne öteki taraf suçluların sığınacağı bir güvenli bölge olmamalıdır. Umarım bu gerçekleşen olay bununla sınırlı kalmaz. Her kim olursa olsun. Eğer bir suç unsuru varsa, diğer taraf bir suçluyu korur pozisyonda olmamalıdır." dedi.

Bu gelişmenin arkasının gelmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, geçmişte de buna benzer iadelerin olduğunu ancak aslolanın suç işlemeye meyilli insanları caydırmak olduğunu kaydetti.

Güven arttırıcı önlemler konusu ele alındı

Spehar ile yaptıkları toplantının ana gövdesini güven arttırıcı önlemler konusunda hangi noktada ve neler yapılabileceğinin oluşturduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, mobil telefonlar, cep telefonları ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, bu ayın sonuna kadar sonuç alınabilmesi gayretinde olduklarını aktardı.

Bunun yanında elektrikte kalıcı bağlantı olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçen günlerde Güney'deki bir arıza nedeniyle 15 megavatlık bir yardımlaşma yapıldığını, zaman zaman karşılıklı elektrik alışverişi olacağını, artık o konuda kalıcı bir bağlantı yapıldığını söyledi.

Diğer yandan, mayınlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum ressamlara ait tabloların Güney'e, 1963 öncesi Kıbrıslı Türk sanatçılara ait ses ve görüntü kayıtlarının da Kuzey'e iadesiyle ilgili hazırlıkların da devam etiğini belirtti.

Bugün yapılan görüşmede tüm bunların yanı sıra ek ne gibi güven artırıcı önlemler alınabileceğinin ele alındığını anlatan Akıncı, "Bu konuda görüş alışverişinde bulunduk. Rumların düşüncelerini bize aktardılar, biz düşüncelerimizi söyledik. Yeni güven arttırıcı önlemlerle ilgili yeni gelişmeler eğer önümüzdeki günlerde somut bir liste haline gelirse o zaman bunları sizlerle paylaşacağız" dedi.

Akıncı, her iki tarafın da yararına olacak gerçek anlamda güveni artırmaya dönük önlemlere her zaman olumlu yaklaşmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başbakan Tatar'la görüşme

Başbakan Tatar ile yeni hükümet kurulduktan sonra gerçekleştirdikleri bu ilk görüşmenin çok yararlı olduğunu belirten Akıncı, "İçerik açısından karşılıklı anlayış içinde olduğumuz bir toplantı oldu. Farklılıklarımız olabilir, bazı konularda daha değişik düşünceler olabilir. Bu çok doğaldır ama kurumlararası ilişkinin ve diyaloğun sürekliliği esastır." ifadesini kullandı.

Yeri geldikçe Kıbrıs sorunu, yeri geldikçe iç konuları ele alıp bunları değerlendireceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, her iki haftada bir perşembe günleri Başbakan Ersin Tatar ile buluşacaklarını, gerektikçe bunun yanında ek buluşmalar da olabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı olarak Kıbrıs sorunu yanında iç konularla ilgili sorumlulukları bulunduğuna işaret eden Mustafa Akıncı, bu konuda zaman zaman toplantılar yaptıklarını, toplumun gündemini meşgul eden ve toplumun ihtiyacı olan konularda kendilerinin de araştırmaları olduğunu aktardı.

Kaynak: AA