KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Bakanlar Kurulu'na olağanüstü hal çağrısı
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Bakanlar Kurulu'na olağanüstü hal çağrısı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, korona virüs tedbirleri kapsamında Bakanlar Kurulu'na olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi önerisinde bulunduğunu açıkladı.

13.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:44
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Bakanlar Kurulu'na olağanüstü hal çağrısı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, korona virüs tedbirleri kapsamında Bakanlar Kurulu'na olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi önerisinde bulunduğunu açıkladı.


KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC Anayasanın 124. Maddesinin olağanüstü hal (OHAL) hayata geçirilmesi için Bakanlar Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırarak 124. Maddenin uygulanmasını istediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, korona virüs nedeni ile başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu çıkışında basına açıklamalarda bulundu.


Cumhurbaşkanı Akıncı, Bakanlar Kurulu'na Olağanüstü Hal (OHAL) önerisi yaptığını dile getirdi. Bakanlar Kurulu'na OHAL kararının bir an önce alınmasını önerdiğini, ancak Bakanlar Kurulu'nun bu akşam için hazır olmadığını aktaran Akıncı, "Pazar günü toplanmamızı söylediler, seve seve geleceğimi söyledim" dedi.


"Umarım bu konuda geç kalmayız"


Halkın kendi ve çevresinin sağlığı için bu hafta sonunu evde geçirmesi gerektiğinin altını çizen Mustafa Akıncı, "Çok zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalıdır. Umarım bu konuda geç kalmayız" ifadelerini kullandı.


Meclis'te temsil edilen parti liderleri ile bu sabah toplantı yaptığını, bu toplantıda korona virüs salgınının dünyadaki tahribatı nedeni ile bundan sonraki süreci nasıl ilerletmemiz gerektiğini gözden geçirdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, "Anayasa'mızın 124. Maddesi çerçevesinde bir toplantı yazı olarak talep ettim ve gerçekleşti" açıklamasını yaptı.


Akıncı, ihtiyaç olacak gördüğü sağlık örgütlerinden aldığı öneriler, uzman hakimlerinin kendisini son günlerde aramaları ve salgının dünyadaki seyrinin yarattığı tedirginlik ile bu toplantının yapılmasını istediğini işaret etti. Akıncı, paniğe gerek olmadığını, ama rahat da olunmaması gerektiğini, tedbirlerin zamanında alınması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer sonuca ulaşmak istersen, alınması gereken tedbirler zamanında alınmalı" şeklinde konuştu.


"Bakanlar Kurulu'na OHAL önerdim"


İtalya gibi bir ülkenin tedbirleri uygulamakta geç kaldığı için düştüğü durumu işaret eden Mustafa Akıncı, "İtalya hangi hastayı kurtarıp, hangisini ölüme terk edileceği noktaya geldi. Biz asla bu duruma düşmek istemeyiz, dolayısıyla Bakanlar Kurulu'na Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesini önerdim" dedi.


"Demokratik özgürlüklere dokunulması söz konusu değil"


Bu konuyu bugün partiler ile de konuştuklarını, onların da bu konuda uyum içerisinde olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, OHAL'in demokratik özgürlüklere dokunulmasının asla söz konusu olmadığını vurguladı. Sadece sağlık için 14 gün süre ile içerimize kapanmamız gerektiğini söyleyen Akıncı, şunları söyledi:


"Çünkü şu anda bilinen vaka sayısı 5, Anastasiadis ile telefon ile konuştum, 10 bildiğimiz vakanın 14 olduğunu öğrendim. Eğer tedbiri alır ve eve kapanırsak, yani izole olursak, sadece temel hizmetler olursa yine de 189 vakaya ulaşıyoruz. Eğer yarı tedbirler ile idare edersek, 1 ay içerisinde 2 bin 180'e çıkacak. Gerekli tedbirleri almazsak, vaka sayısı 22 binleri geçiyor. Dolayısıyla bu rakamlar, bize bir tek şeyi söylüyor; derhal tedbir alın diyor. Bu Cuma binlerce insan yan yana namaz kıldı, evlerinden de kılabilirlerdi, ancak Din İşleri Dairesi'ne bunu bir karar olarak önerdim, iletilmediği için böyle bir olay yaşandı. Umarım bu nedenle bir vaka ortaya çıkmaz. Eğlence yerlerinin hepsinde tedbirler alınmalıydı. OHAL kararının bir an önce alınmasını önerdim, bu akşam için hazır değillerdi, Pazar günü toplanmamızı söylediler, seve seve geleceğimi söyledim. Halkımız kendi ve çevresinin sağlığı için bu hafta sonunu evde geçirmelidir. Çok zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalıdır. Umarım bu konuda geç kalmayız." - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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Manşet

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