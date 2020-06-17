KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan 11 Ekim'de yapılması planlanan seçimin ağustosa alınabileceği önerisi
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan 11 Ekim'de yapılması planlanan seçimin ağustosa alınabileceği önerisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Ekim'de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sağlık açısından her şeyin yolunda gitmesi halinde erkene alınabileceğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan 11 Ekim'de yapılması planlanan seçimin ağustosa alınabileceği önerisi
17.06.2020 21:43 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:46

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Ekim'de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sağlık açısından her şeyin yolunda gitmesi halinde erkene alınabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Bayrak Radyo Televizyonunda (BRT) katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.

KKTC'de 61 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini belirten Akıncı, cuma günü Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen parti başkanlarıyla bir görüşme yapacağını ve seçimin daha erken bir tarihte yapılmasını gündeme getireceğini aktardı.

Seçimin halk sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde en erken tarihte yapılabileceğini ifade eden Akıncı, sağlık açısından her şey yolunda giderse 11 Ekim'i beklemeden seçim tarihinin daha erkene çekilebileceğini söyledi. Akıncı, şöyle konuştu:

"Meclis haziran sonuna kadar karar üretilebilirse 16 Ağustos'ta ilk tur, eğer 2. tur olacaksa o da 23 Ağustos'ta yapılabilir. Ben bu somut tarihleri de parti liderleriyle konuşacağım. Eğer onlar da bu yaklaşımı benimselerse bu toplumun gündeminden seçim olayını bir an evvel çıkarmak çok sağlıklı olacaktır." dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, 26 Nisan'da yapılacağı duyurulan cumhurbaşkanlığı seçimini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Ekim'e ertelemişti. Yeni cumhurbaşkanı seçilinceye kadar Akıncı'nın görevine devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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