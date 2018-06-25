KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti( KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarının duyurulmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak kutladı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı telefon görüşmesinde seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı. - Lefkoşa