KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Temsilcisi Spehar ile Görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ı kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ı başkent Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Akıncı ve Spehar arasındaki görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

BM Temsilcisi Spehar görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Akıncı ile verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek,"Yarın ABD'ye gitmek üzere ayrılacağım, Washington'a gideceğim ve ABD Federal Hükümeti'ndeki yetkililer ile Kıbrıs'ın durumunu nasıl gördükleri ve BM'nin ilerleyen zamanlardaki rolü üzerine görüşeceğim. Tabii ki Newyork'a da gideceğim, çok önemli olarak, Genel Sekreter de dahil olmak üzere üst düzey BM yetkilileri ile görüşeceğim, Güvenlik Konseyi üyeleri ile görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

Yaptıkları görüşmeler sonucu Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkmasını beklediğini belirten Spehar,"Benim için bu çok önemli bir ziyaret, iyi gitmesini de umuyorum. Ayrıca hep umduğum gibi, Güvenlik Konseyi iki lidere, iki tarafa ve barışa destek vermeye devam edecek" dedi.

Spehar ile yaptığı konuşma sonrası basın toplantısı düzenleyen Akıncı ise Spehar'ın iki tarafla yaptığı görüşmeler sonrası ABD'de temaslarda bulunacağını belirterek, "Sayın Genel Sekreter'e bizim çok açık ve net mesajımız şudur; biz Kıbrıs'ta adil ölçüler içerisinde, bugüne kadar var olan mutabakatlara sadakat içerisinde, eşitlikçi bir çözümün olması için uğraş veriyoruz. Bu uğraşlarımızda tabii ki işin özü tarafların siyasal eşitliğidir. Özelikle uzunca bir zamandan beridir ve son zamanlarda da artan bir şekilde Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini içselleştirememiş davranışların sergileniyor olması bizim açımızdan kabul edilemez bir durum oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

Ada'da son zamanlarda yaşanan durumları Kıbrıs sorunun çözülmesine vurulmuş bir darbe olarak betimleyen Akıncı,"Genel Sekreterin bu konudaki hassasiyetlerimizi bilmesini istiyoruz" dedi.

Akıncı özelikle KKTC olarak ucu açık belirsiz süreçlerin içerisine girmek istemediklerinin altını çizdi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA