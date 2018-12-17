KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı BM Temsilcisi Lute ile Görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin de hazır bulundu.

Yaklaşık iki saat süren görüşmede, basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.

Sözcü Burcu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Akıncı ile Lute'nin yaptığı görüşmenin "ayrıntılı ve yararlı" olduğunu kaydetti.

Kıbrıs müzakereleri kapsamında "referans kavramlar" üzerinde yapılan çalışmaların bir süre daha süreceğinin anlaşıldığını ifade eden Burcu, Akıncı ile Lute'nin yarın bir kez daha görüşeceklerini bildirdi.

Kıbrıs konusunda müzakerelere devam edilmesi için gerekli zeminin oluşturulup oluşturulamayacağı konusunda görüşmeler yapmak üzere adaya gelen BM temsilcisi Lute, dün de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmüştü.

Kıbrıs müzakereleri, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamış ve geçen yıl temmuzda İsviçre'nin Crans Montana kasabasında yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan bir sonuç çıkmamıştı.

Kaynak: AA