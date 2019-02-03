KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Özel Danışmanı Lute'yi Kabul Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'yi kabul etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmek üzere KKTC'ye geldi. Lute, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından kabul edildi.

Lute, Kıbrıslı liderler arasında müzakerelerin ortak bir referans çerçevesinde buluşturulması noktasında arayışın sürdüğünü belirtti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA