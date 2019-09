KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

30.09.2019 22:16

ABD'nin New York kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Guterres'ten Kıbrıs meselesi üzerine önümüzdeki günlerde 3'lü ya da 5'li görüşme olacağı yönünde mesaj aldığını belirtti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme sonrası basın açıklaması yapan Mustafa Akıncı, konuşmasına New York temaslarıyla ilgili kısa bir bilgi vererek başladı. Guterres'le oldukça kapsamlı bir görüşme yaptıklarını belirten Akıncı, görüşmede Kıbrıs Türk tarafının son 2 yıldır devam eden istikrarlı duruşunu anlatma fırsatı bulduğunu söyledi. Crans Mopntana'dan bu yana ve Guterres'in geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile gerçekleştirilen temaslarda, 3 unsurun altını çizdiklerini ifade eden Akıncı, bu unsurları; 11 Şubat 2014 tarihli ortak açıklama, bugüne kadar var olan geçmiş mutabakatlar ve 30 Haziran 2017 tarihli Guterres çerçevesi olarak sıraladı. Akıncı, 3 unsurun oluşturulacak olan referans kavramlarının temelini oluşturacağını bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.



"Rum tarafınınsa 2 yıldır süren bulanık tavırlarına tanıklık etmekteyiz"



Akıncı, özellikle siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım konularında bulanıklıklar yaratmalarının ötesinde, Crans Montana'dan bu yana Rum tarafının değişik zamanlarda farklı söylemlerde bulunduklarının artık bilinen bir durum olduğunun altını çizdi. Akıncı, "Siyasi eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde, iki kurucu devlete dayalı federal bir yapının oluşması için siyasi irade ve kararlılık göstermekteyiz. Rum tarafınınsa 2 yıldır süren bulanık tavırlarına tanıklık etmekteyiz" dedi.



"Ucu açık olmayan süreçlerin bizi beklediğini konuştuk"



Artık bu bulanıklıkların bir tarafa bırakılması ve neyin hedeflendiğinin berraklaşması gerektiğini belirten Akıncı, "Bugün genel sekreterle, ucu açık süreçlerin geride kaldığını ve önümüzde iyi kurgulanmış, sonuç odaklı, ucu açık olmayan süreçlerin bizi beklediğini konuştuk" şeklinde konuştu.



Doğu Akdeniz'deki gerginliklerin de kendilerini tedirgin ettiğini belirten Akıncı, "Biz Doğu Akdeniz'deki barış ve istikrara katkıda bulunmak için 13 Temmuz günü bir öneri yaptık. Hidrokarbon olayını bir kavga nedeni olmaktan çıkarıp, işbirliği alanı haline dönüştürmek için yaptığımız bu öneriyi de bugün sayın genel sekretere hatırlatmış olduk" dedi.



"Kıbrıs Türk halkı hala daha ambargolar altında yaşamaya devam ediyor"



BM Genel Sekreteri Guterres'in bundan sonraki sürece daha etkin katılım göstermesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, "Kıbrıs Türk halkı olarak 2004'te ve 2017'de başımıza gelenin tekrarlanmamasını istemek en büyük haklı talebimizdir. Kıbrıs Türk halkı hala daha ambargolar altında yaşamaya devam ediyor. Bu bize yapılan büyük bir haksızlıktır" ifadelerini kullandı.



"3'lü ya da 5'li bir araya gelişlerle ilgili insiyatif alacağı yönünde mesaj aldık"



"Gördüğüm kadarıyla Genel Skerter Guterres de benzer düşünceler içerisindedir İlgisini sürdürüyor" diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bugünkü görüşmede, Genel Sekreter Guterres'ten, Ekim veya Kasım aylarında 3'lü ya da 5'li bir araya gelişlerle ilgili insiyatif alacağı yönünde mesaj aldıklarını söyledi.



Akıncı bir haftalık New York temaslarının Kıbrıs Türk halkının haklı görüş ve düşüncelerinin muhataplarına iletilmesi yönünde oldukça faydalı geçtiğine olan inancını belirterek her zaman barıştan ve istikrardan yana olduklarını hatırlattı. - NEW YORK

Kaynak: İHA