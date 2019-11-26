KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Berlin'de konuştu: Rayından çıkmış treni rayına yerleştirdik

26.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:48

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin'de gerçekleşen gayriresmi Kıbrıs görüşmesinin bundan sonraki süreç için olumlu bir adım olacağını söyledi.View on euronews