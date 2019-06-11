KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Barış istiyoruz, uzlaşma istiyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz'deki gerginlige ilişkin, "Doğu Akdeniz bir barış gölü, bir barış havzası haline gelebilir. Buradan herkes yararlanır. Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış istiyoruz, uzlaşma istiyoruz" dedi.

Akıncı, Girne'de gerçekleştirilen, kara safhası tamamlanan Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı' sonrası basın mensupklarının sorularını cevaplandırdı. Tatbikata katılan sivil ve askeri birlikleri tebrik eden Akıncı, bu tür konularda hazırlıklı olmanın önemli olduğunu söyledi.

'BU ZENGİNLİKLER HEPİMİZE AİT'

Konuşmasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğe değinen Akıncı, hiç kimsenin böyle bir gerginlik arzu etmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz'deki zenginlikler hepimize ait ve bu kabul ediliyor. Ama iş tatbikata gelince, 'Bu bizim egemenlik alanımızdır' diyen bir Rum tarafıyla karşı karşıya geliyoruz. Müzakereler devam ettiği dönemde kendilerine sıklıkla hep bir önerinin altını çizdik; 'Bu zenginlikler hepimize ait olduğuna göre ortaklaşa planlayalım, çıkarmak için işbirliği yapalım ve bunun için de bir ortak komite kuralım' dedik. Ama maalesef komite kurmaya yanaşmadılar ve eylemlerini tek taraflı sürdürdüler. Eğer bu, bu şekilde yapılırsa 'KKTC ve Türkiye'ye aynı şekilde davranmaktan başka bir seçenek bırakmıyorsunuz' dedik. ve şu anda bunun gerekleri yapılıyor. 'Eğer siz araştırma yapıyorsanız biz de yapacağız' dedik ve yaptık. 'Eğer kazı aşamasına gelirseniz biz de o aşamaya geleceğiz ve kazacağız' dedik. ve şimdi o safhadayız."

'BARIŞ İSTİYORUZ, UZLAŞMA İSTİYORUZ'

Birlik ve beraberlik mesajları veren Akıncı, şöyle konuştu:

"Doğu Akdeniz bir barış gölü, bir barış havzası haline gelebilir. Buradan herkes yararlanır. Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış istiyoruz, uzlaşma istiyoruz; ama bunları haklarımızı da koruma kararlılığı içerisinde söylüyorum. Eğer yardımlaşma konusunda en ufak bir ipucu görürsek biz bu eli tutmaya hazırız. Ama ne yazık ki bunun tam tersi gelişmeler oluyor. KKTC ve Türkiye'yi enerji politikalarının dışında, Doğu Akdeniz enerji denkleminin dışında tutma gayretleri var. Ama bu çabalar coğrafyaya aykırı çabalar. Bu bölgenin coğrafyasında ve tarihinde hem Kıbrıs Türkü hem Türkiye vardır ve var olmaya devam edecektir."

'MÜZAKERE OLMAMASININ NEDENİ, DOĞU AKDENİZ DEĞİL'

Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bu gergin ortamda müzakerelerin tekrar başlaması söz konusu mu?" sorusu üzerine de, "Müzakerelerin olmamasının nedeni şimdi yaşananlar değil. Rum tarafı geçen gün 'Bu gergin ortam bitsin de müzakereler başlasın' diye beyanat verdi. Öyle bir durum söz konusu değil. Müzakerelerin olmamasının nedeni, maalesef Rum liderlerinin Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini ve kararlara etkin katılımını bir türlü kabule yanaşmamasıdır. Herhangi bir uzlaşma sağlayıp yeniden işe başlayabilmek için geçmişte var olan mutabakatların kabul edilmesi gerekir. Geçmişte var olan mutabakatların özü de iki tarafın siyasi eşitliğidir. Rum tarafı bunu kabule yanaşmıyor. Yani eğer bugün müzakerelerde bir tıkanma varsa, bunun temel nedeni Doğu Akdeniz'de yaşananlar değil, Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğini kabul etmemesidir" diye konuştu.



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Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ-İbrahim MAŞE/GİRNE, -

Kaynak: DHA