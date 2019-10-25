KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis ile Almanya'da bir araya gelecek

25.10.2019 20:05

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile 25 Kasım'da Almanya'da bir araya gelecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile 25 Kasım'da Almanya'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, yaptığı açıklamada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in üçlü görüşme için yaptığı davete Cumhurbaşkanı Akıncı'nın olumlu yanıt verdiğini ve görüşmenin 25 Kasım'da Berlin'de yapılacağını söyledi. Burcu, "Cumhurbaşkanımız, BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ve Rum lider Sayın Anastasiadis ile 25 Kasım'da yapılacak üçlü görüşmede bir araya gelecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğindeki üçlü görüşme Berlin'de yer alacak" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA