KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD Büyükelçisi Garber'i kabul etti

02.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:16

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Büyükelçisi Judith Gail Garber'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun adaya yapacağı ziyaretin ertelenmesiyle ilgili bilgi verildi ve ziyaretin ertelenme gerekçesinin Irak'ta yaşanan son gelişmeler olduğu belirtildi.

Pompeo'nun ertelenen ziyaretinin ileri bir tarihte yapılmasının beklendiği ve bu çerçevede temasta kalınacağının da ifade edildiği görüşmede ayrıca, Kıbrıs sorunu ve diğer bölgesel konular da değerlendirildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Özel Temsilci Erhan Erçin ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da hazır bulundu.

Kaynak: AA