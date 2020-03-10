- KKTC Charter uçuşlarını durdurdu - KKTC Charter uçuşlarını durdurdu KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ülkede bir kişide korona virüsünün tespit edilmesinin ardından, virüse karşı alınacak tedbirleri açıkladı.

- KKTC Charter uçuşlarını durdurdu

LEFKOŞA - KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ülkede bir kişide korona virüsünün tespit edilmesinin ardından, virüse karşı alınacak tedbirleri açıkladı. Tatar açıklamasında, Charter uçuşlarını 1 Nisan'a kadar durduklarını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, ülkede 1 kişide korona virüsünün tespit edilmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında korona virüsüne karşı alınacak önlemleri açıkladı. Tatar virüse karşı alınacak önlemleri, "Milli Eğitim Bakanlığı onaylı tüm okullar kreş ve üniversiteler dahil edilmek üzere 15 Mart 2020 Pazar gününe kadar tatil edilmiştir. Bu tatil süresince oluşturulan teknik ekiplerce tüm okul binaları ve taşıma araçları dezenfekte edilecektir. Çocuk festivalleri, çocuk ve gençlik kampları ve tüm okul müsamere ve müsabakaları 15 Mart 2020 tarihine kadar yasaklanmıştır. Güney Kıbrıs'tan, ülkemizde turistik gezi, ayin ve benzeri maksatlarla 10 kişiyi aşan otobüslerle gerçekleştirilecek toplu geçişler 15 Mart 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Korona teşhisi konmuş bulunan turistlerin konaklamış oldukları otellerdeki karantina uygulaması devam etmektedir. Ancak peyder pey karantina kaldırılacaktır. Sağlık Bakanlığı ve sivil savunma ekiplerince oluşturulan özel ekipler tüm gümrük geçiş noktalarını dezenfekte etme faaliyetine başlamıştır. Gazimağusa Belediyesi Gazimağusa ilçe sınırlarında bulunan tüm turistik ve ören yerlerini dezenfekte etme faaliyetine başlamıştır. 1 Nisan tarihine kadar ülkemize yurt dışından yapılacak Almanya ve Fransa çıkışlı Charter Uçuşlar geçici olarak durdurulmuştur" olarak açıkladı.

"Türkiye'den KKTC'ye tecrübeli bir ekip gelecek"

Tatar, vatandaşlara kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınma, sağduyulu olma ve panik hali olmama konularında uyarıda bulundu. Başbakan Tatar, partiler arası yaptıkları değerlendirmede Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılacak çalışmaların da 1 hafta ertelendiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de görüştüklerini belirten Başbakan Tatar, Türkiye'den KKTC'ye ilaçlama ve bazı tedbirlerin alınması konusunda tecrübeli bir ekip geleceğini de duyurdu.

Başbakan Tatar, gazetecilerden karantina altına alınan otel ve ülkedeki vak'a sayısı ile ilgili gelen sorulara ise, "O bir kişinin içinde bulunduğu kafile 3 otele dağılmış. Dolayısıyla karantina şuanda o 3 otelle alakalıdır. Dediğim gibi bu süreç takip ediliyor. Kısa bir süre sonra inşallah bu karantina olayları gündemden düşer. Şuanda gerekli olduğu için devam ediyor. Bu 3 otel dışında herhangi bir tespit yok" yanıtını verdi.

"Kimsenin panik hali içinde olmaması gerekiyor"

Başbakan Tatar'ın ardından konuşan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise şartlara bağlı olarak tedbirlerin sürekli gözden geçirileceğini belirtti. Özersay,"Dün akşam itibari ile şartlar daha farklıydı. O şartlar çerçevesinde Bakanlar Kurulu olağanüstü toplantısında dün akşam başka tedbirler aldık. Bugün sabah itibari ile şartlar değişmiştir. O nedenle ilave başka tedbirler aldık. İlerleyen saatlerde veya günlerde yeni ilave tedbirler almamız gerekebilir" ifadelerini kullandı. Özersay açıklamasında," Sadece hükumetin alacağı tedbirlerle bunun önüne geçmek kendiliğinden mümkün değil, bireysel olarak da herkesin kendi tedbirlerini alması, hijyen kurallarına özen göstermesi ve Başbakanın vurguladığı gibi panik hali içerisinde kimsenin olmaması gerekiyor" sözlerine de yer verdi.

Kaynak: İHA